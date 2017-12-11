Обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) отложено до декабря следующего года, следует из распоряжения правительства об изменениях в план-график подготовки законопроектов по реализации стратегии развития пенсионной системы.

Концепцию ИПК Минфин разработал совместно с ЦБ и представил в прошлом году, рассмотреть ее власти должны были еще в апреле 2017 года. Однако документ неоднократно подвергался критике со стороны социального блока и дорабатывался. В частности, изначально планировалось, что участвовать в ИПК граждане будут по умолчанию (автоподписка) с возможностью отказаться, но затем было решено, что для участия в ИПК необходимо явно выразить свое согласие, подписав отдельный документ. Согласно концепции ИПК пенсия будет состоять из двух частей — собственной государственной (страховой) и пенсионного капитала. Он будет формироваться из добровольных отчислений работников от зарплаты на счетах в негосударственных пенсионных фондах.



Ранее о том, что ведение новой пенсионной системы в России, скорее всего, будет отложено, говорил зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Предполагалось, что концепция индивидуального пенсионного капитала заработает с 1 января 2019 года, но для этого необходимо, чтобы Госдума приняла законопроект этой осенью», — сказал он в кулуарах конференции НАУФОР в Екатеринбурге.