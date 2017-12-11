Агентство по страхованию вкладов 11 декабря подало в Арбитражный суд Оренбургской области заявление о взыскании с бывших руководителей Бузулукбанка убытков в размере около 64,035 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Банк лишился лицензии 10 декабря 2014 года и был признан несостоятельным (банкротом) в январе 2015-го. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Банк России направил в прокуратуру и МВД материалы о выводе активов из Бузулукбанка Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информация о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Бузулукбанка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

В результате проверки обстоятельств банкротства кредитной организации конкурсным управляющим было установлено, что лица, входившие в состав ее органов управления (Дмитрий Сбродов, Варвара Смирнова, Татьяна Локоть, Игорь Орлов, Юрий Урлапов, Владимир Прасолов, Анастасия Несмеянова) принимали решения о выдаче технического кредита ООО «Инвестиционное агентство», заключении договоров РЕПО с техническими организациями URF Worldwide Limited и Treville Holdings Limited, которые не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами заключенных сделок, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им вернуть предоставленные банком денежные средства. Одновременно с этим и. о. председателя правления банка Александр Клименко ненадлежащим образом организовал систему управления кредитной организацией, повлекшую для нее такие негативные последствия, как покупка ценных бумаг аффилированного эмитента по завышенной стоимости у аффилированного контрагента, сообщают в АСВ.



Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, при этом их ответственность перед банком является солидарной, говорится в релизе.

