Швейцарская «дочка» Сбербанка — Sberbank (Switzerland) AG — изучает возможность создания криптовалютного фонда. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев.

«Мы экспериментируем с блокчейном, а блокчейн — это не только биткоин, это разные истории. У нас там разные есть идеи по поводу создания криптофонда, но все непросто. Он же (биткоин) растет такими темпами, а майнинг биткоинов достаточно ограничен. Как только решится проблема с майнингом, там видно будет», — сказал он, комментируя интерес «дочки» Сбербанка в Швейцарии к блокчейну и криптовалюте.

При этом Полетаев отметил, что пока дочерний банк не планирует открывать счета в биткоинах.

Ранее старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в рамках ВЭФ сообщил ТАСС, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открывать счета в криптовалюте.

Криптовалютный фонд — это инвестфонд, который работает с криптовалютой как с инвестиционным активом.