Система банковского надзора в России остается слабой и недостаточно эффективной. При этом качество регулирования постепенно улучшается, говорится в аналитическом отчете S&P Global Ratings.



«В целом мы полагаем, что качество системы банковского регулирования улучшилось, однако во многих случаях регулирование остается формальным и недостаточно эффективным. Это увеличивает бремя отчетности для банков и не способствует повышению эффективности мониторинга банковского сектора со стороны Банка России и выявлению не всегда оправданной практики управления. Неоднократные случаи банкротства российских банков лишь подтверждают наше мнение о недостаточной эффективности системы банковского надзора в России. Регулирующий орган зачастую принимает меры после, а не до возникновения проблемы, не вмешиваясь в ситуацию на раннем этапе. Кроме того, мы отмечаем слабость системы корпоративного управления и невысокий уровень финансовой прозрачности некоторых российских банков», — говорится в документе.

По мнению аналитиков, финансовая поддержка банка «ФК Открытие» и Бинбанка со стороны ЦБ имела очень большое значение для сохранения стабильности банковского сектора — как и другие меры государственной поддержки, в частности поддержка ликвидности банковской системы и выплата розничных депозитов проблемных банков через АСВ.

«Мы по-прежнему полагаем, что правительство Российской Федерации готово оказывать поддержку банковскому сектору. В начале года был введен в действие новый механизм поддержки проблемных банков — через Фонд консолидации банковского сектора, в то время как предыдущий механизм финансового оздоровления банков под управлением АСВ был подвергнут критике за низкую эффективность и прозрачность, что в некоторых случаях создавало дополнительные сложности для проблемных банков. Однако будет ли этот новый механизм более эффективным, покажет время», — заключили в S&P.

