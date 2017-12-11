Чистая прибыль Россельхозбанка в январе — ноябре 2017 года составила 1,7 млрд против 98 млн рублей годом ранее. Таковы данные финучреждения по РСБУ.



«С начала 2017 года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 10,5% до 1,9 триллиона рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составляет почти 1,6 триллиона рублей (прирост за 11 месяцев 2017 года на 11%), физическим лицам — свыше 351 миллиарда рублей (прирост — 8,1 %)», — отметили в пресс-службе банка.



За отчетный период объем привлеченных средств клиентов превысил 2 трлн рублей (рост с начала года на 29,2%).

Кроме того, Россельхозбанк наращивает кредитную поддержку отрасли АПК — по состоянию на 1 декабря 2017-го кредитный портфель банка в этом сегменте превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,9%.