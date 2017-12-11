Сбербанк не стал участвовать в тендере на размещение банкоматов в Московском метрополитене из-за высокой стоимости аренды места, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

Тендер на размещение банкоматов в московском метро выиграл ВТБ. Срок аренды мест для 101 банкомата Сбербанка в метро истек в октябре этого года. Сейчас Сбербанк демонтирует свои банкоматы на станциях метро.

«Московский метрополитен запросил такие деньги за аренду каждого места для банкомата, что даже Сбербанку с его финансовым результатом это очень дорого. И мы решили нашим коллегам из ВТБ уступить это место. К сожалению, нам просто дорого. Будет второй тендер, по другим станциям метро. По первым станциям мы не пошли на тендер принципиально. Мы считаем, что это неправильно», — сказал Полетаев.

При этом стоимость аренды места в метро он не озвучил, отметив лишь, что «цена изменилась существенно».