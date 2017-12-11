В Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Четыре злоумышленника в возрасте от 26 до 30 лет занимались хищением денег с банковских карт граждан, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



«Действовали сообщники по одной и той же схеме: рассылали на случайные абонентские номера различных компаний сотовой связи СМС-сообщения якобы о блокировке либо списании денежных средств с банковской карты потерпевшего. Для разрешения ситуации в качестве справочного номера финансовой службы банка они отправляли контактный номер, при звонке на который автоматически осуществлялось перенаправление входящего вызова на телефоны, находящиеся в распоряжении обвиняемых. После чего в ходе общения с гражданами сообщники представлялись сотрудниками службы безопасности кредитно-финансовых учреждений, при этом они сообщали, что для отмены операций по списанию денежных средств и восстановлению нормальной работы банковской карты, необходимо предоставить всю информацию, начиная с названия финансового учреждения, а также номер и код карты, специальные пароли, высылаемые службой поддержки», — говорится в релизе.

Получив от граждан необходимые реквизиты, мошенники с помощью мобильных сервисов финучреждений осуществляли перевод денежных средств с банковских карт потерпевших на расчетные счета в различных банках. Таким образом, им удалось завладеть денежными средствами 37 потерпевших на общую сумму более 2,9 млн рублей.

Обвиняемые не стали отрицать свою вину, они добровольно возместили потерпевшим денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу. Злоумышленники содержатся под стражей, заключили в ведомстве.