Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2018 году составит 1,9%, а уровень инфляции составит 4,4%. Такой прогноз содержится в обнародованном в понедельник докладе «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы», который подготовлен департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

По оценкам экспертов всемирной организации, рост ВВП РФ по итогам 2017 года составит 1,8%, а в 2018-м ключевой макроэкономический экономический показатель страны увеличится на 1,9%. Аналогичный рост специалисты ДЭСВ прогнозируют и в 2019 году.

Глобальный ВВП по итогам текущего года вырастет на 3%, что в ООН называют «значительным изменением по сравнению с 2,4% роста в 2016 году, а также самыми высокими темпами роста с 2011 года». «В глобальном масштабе рост, как ожидается, будет стабильным на уровне 3% в 2018—2019 годах», — говорится в докладе.