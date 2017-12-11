Альфа-Банк запустил сервис, позволяющий предпринимателям отчислять средства на благотворительность. Эта возможность доступна в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн», сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Осуществить пожертвование можно «в три клика», не покидая привычный интерфейс «Альфа-Бизнес Онлайн». Для этого достаточно перейти в раздел «Благотворительность», выбрать один из проверенных фондов и нажать кнопку «Пожертвовать в фонд». Далее откроется предзаполненная форма платежа, в которой необходимо указать номер счета и сумму. По желанию также можно оставить контактные данные для того, чтобы получить отчет от фонда о том, каким образом потрачены средства», — говорится в релизе.
На текущий момент у корпоративных клиентов Альфа-Банка есть возможность пожертвовать средства в четыре благотворительных фонда: «Линия Жизни», «Русфонд», «Всемирный фонд дикой природы» и «Красивые дети в красивом мире».
Аналогичная возможность уже существует в интернет-банке для физических лиц «Альфа-Клик», добавили в пресс-службе.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.