Альфа-Банк запустил сервис, позволяющий предпринимателям отчислять средства на благотворительность. Эта возможность доступна в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Осуществить пожертвование можно «в три клика», не покидая привычный интерфейс «Альфа-Бизнес Онлайн». Для этого достаточно перейти в раздел «Благотворительность», выбрать один из проверенных фондов и нажать кнопку «Пожертвовать в фонд». Далее откроется предзаполненная форма платежа, в которой необходимо указать номер счета и сумму. По желанию также можно оставить контактные данные для того, чтобы получить отчет от фонда о том, каким образом потрачены средства», — говорится в релизе.

На текущий момент у корпоративных клиентов Альфа-Банка есть возможность пожертвовать средства в четыре благотворительных фонда: «Линия Жизни», «Русфонд», «Всемирный фонд дикой природы» и «Красивые дети в красивом мире».

Аналогичная возможность уже существует в интернет-банке для физических лиц «Альфа-Клик», добавили в пресс-службе.