Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему совладельцу банка «Траст» Илье Юрову в рассмотрении иска к «Открытие Холдингу» и его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну, следует из материалов суда.



Юров подал иск еще в декабре 2016 года. Он заявил, что Беляев и Аганбегян согласились заплатить ему и двум менеджерам банка «Траст» 50 млн долларов за то, чтобы «Открытие» взяло «Траст» на санацию.

В иске Юров сообщил, что по приглашению Аганбегяна встретился с ним и Беляевым в Москве в декабре 2014 года. По утверждению истца, на встрече акционеры «Открытия» выдвинули следующее предложение: «Траст» направляет заявку в Центробанк с просьбой о санации и о том, чтобы санацию проводило «Открытие».

Стороны согласились на выплату 50 млн долларов в два транша — 10 млн за назначение «Открытия» санатором и 40 млн в течение одного года после назначения, следует из текста иска. Юров утверждает, что действовал согласно предложенной схеме, однако денег так и не получил.

Судья Чарльз Рамос на заседании 8 ноября сразу же обратился к стороне истца: «Почему мы занимаемся этим делом в Нью-Йорке?». В течение заседания он также заметил, что «все документы, говорящие о том, что ответчики находятся здесь, относятся к дочерним структурам, которыми, по всей видимости, владеет холдинговая компания». «Это не переносит холдинговую компанию сюда (в Нью-Йорк)», — заявил Рамос, отметив, что иск подан к головной компании, а не к нью-йоркской «дочке» Otkritie Capital.

«У вас идет речь о нарушении договора из-за 50 миллионов долларов вознаграждения, обещанных устно. 50 миллионов баксов по устному соглашению. Елки-палки. Я серьезно, почему я должен заниматься этим делом?», — заявил судья, напомнив, что соглашение было заключено в Москве.

Юров сообщил газете «Ведомости», что «мог бы опротестовать решение судьи из штата Нью-Йорк до 27 декабря 2017 года». «Делать я этого не буду, так как мои адвокаты официально уведомили адвокатскую контору Steptoe & Jonhson более месяца назад, что в ближайшее время я подам иск к Беляеву, Аганбегяну и «Открытию» в Высокий суд Лондона», — сказал он. Иск будет подан по тем же основаниям, но с добавлением новых обстоятельств.

«Считаем, что решение суда штата Нью-Йорк принято в полном соответствии с правовыми нормами. Действия истца мы комментировать не можем, но выражаем уверенность в том, что его правовая позиция бесперспективна и юридически необоснованна», — сообщили РБК в «Открытие Холдинге».

С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.