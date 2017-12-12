Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:20 мск понизился на 0,29% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 870,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,44% — на отметке 28 837,03, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,61% и находился на уровне 3 302,03 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,1%, до 3 457,05. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,58%, до 2 457,13 пункта.