Система имущественного налогообложения россиян нуждается в совершенствовании, считает Счетная палата. Среди ее предложений — «принудительный» кадастровый учет «старой» недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов, сообщает РБК.



Счетная палата проверила, как администрируются имущественные налоги с физлиц (по данным за 2014–2015 годы), и по итогам проверки выработала пакет предложений по реформированию этой системы. По мнению ведомства, если их реализовать, можно собирать больше имущественных налогов. Налоги с имущества граждан — это региональные и местные сборы, и в 2016 году по всей стране их собрали на 322 млрд рублей — на 1,1% меньше, чем в 2015-м.

К имущественным налогам относятся транспортный и земельный налоги, а также налог на недвижимость. Налоги на землю и недвижимость являются местными, транспортный налог — региональным.

В настоящее время для исчисления налога на недвижимое имущество налоговые органы пользуются сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с момента основания которого прошло почти 20 лет. Согласно нормам законодательства все права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 декабря 1998 года, признаются юридически действительными даже при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Регистрация этих объектов производится добровольно, то же относится к кадастровому учету таких объектов недвижимости.

Счетная палата указывает, что отсутствие нормы об обязательной регистрации «старой» недвижимости делает невозможным установить ее кадастровую стоимость и, как следствие, исчислять налог. В связи с этим ведомство считает необходимым провести государственный кадастровый учет объектов недвижимости, права на которые возникли до 1998 года.

Кроме того, Счетная палата предлагает наделить налоговые органы правом зачета сумм переплаты по федеральным налогам в счет погашения задолженности по региональным и местным налогам.



На 1 июля 2017 года граждане задолжали 176 млрд рублей по имущественным налогам по всей России. Из них должники на 21 млрд рублей получали назад переплату по федеральным налогам, которая составила 43 млрд рублей (то есть этого хватило бы, чтобы погасить всю их задолженность по региональным и местным имущественным налогам), следует из данных Счетной палаты.

В ряде субъектов РФ фермерам предоставляются льготы по налогу на транспорт, без ограничения по количеству и мощности транспортных средств, а также по виду их использования. «Это приводит к регистрации на одного главу крестьянского (фермерского) хозяйства нескольких автомобилей (от двух до восьми), включая автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л. с. (среди которых Lexus LХ570, Infiniti FХ45, BMW 740IА)», — пишет Счетная палата.



Она предлагает пересмотреть систему предоставления субъектами РФ льгот по дорогостоящим автомобилям, установив ограничения по количеству и мощности.

Счетная палата также обращает внимание на злоупотребления, которые встречаются при постановке на учет объектов капитального строительства. В связи с этим предлагается нормативно закрепить определения терминов «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания».



Также ведомство предлагает ускорить проведение во всех населенных пунктах страны комплексных кадастровых работ, чтобы сделать информацию о земельных объектах корректной и актуальной.

Счетная палата направила результаты проверки и свои предложения в правительство, ФНС и Росреестр. В ФНС ознакомлены с предложениями контрольного ведомства. «Данные предложения Счетной палаты будут проработаны ФНС во взаимодействии с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и Росреестром», — говорится в сообщении пресс-службы ФНС.