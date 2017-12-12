Бизнес-омбудсмен Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что не поддерживает многие шаги ЦБ в расчистке банковской системы РФ.

По его словам, вместо уничтожения банков нужно предложить государству выкупить у них долги, создав банк «плохих» долгов.



ЦБ с приходом в июне 2013 года новой главы — Эльвиры Набиуллиной начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 340 банков. С рынка ушли не только мелкие кредитные организации, но и ряд средних и крупных. Весной Набиуллина заявила, что регулятор в ближайшие два-три года продолжит активно расчищать банковский сектор.

«Начал (расчистку), как каток катится. Это абсолютно особая тема, мы категорически не поддерживаем многие шаги ЦБ в этом смысле», — сказал Титов.

Согласно его мнению, государство должно выкупить у банков их долги, с которыми они не справляются, и создать так называемый банк «плохих» долгов.



«У нас в программе есть еще такое понятие, как банк «плохих» долгов, который необходимо создать. Не уничтожать банки, как сегодня происходит, а предложить государству выкупить «плохие» долги у банков — очистить их баланс, дать им возможность еще раз, новую жизнь», — добавил он.

По данным аналитиков Альфа-Банка, опубликованным в сентябре, «плохие» кредиты банков РФ, по которым не существует гарантий возврата, составляют около 5 трлн рублей, из них более 3 трлн не обеспечено резервами.

Титов считает, что у ЦБ для банков слишком высокие требования по резервированию, поэтому многие из них не справились с ними.

«Это будет реально «плохой» банк. Тут реально запланирован «плохой» банк, с «плохими» долгами, но он реструктуризирует эти долги, он начинает их постепенно продавать. Но главное, он снимает проблемы. Проблемы во многом не из-за банков возникли, из-за плохого руководства, из-за воров, руководителей акционеров, из-за того, что кризис у нас в стране. А требования ЦБ такие высокие по резервированию, что они не могут просто справляться с проблемой экономической, которая была. Конечно, надо выделять воров, их наказывать, это естественно. Но в основном-то проблема в другом», — сказал он.