Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,85 рубля, курс евро уменьшился на 22 копейки, до 69,3 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Драйвером роста курса российской валюты выступает дорожающая нефть. Brent превысила уровень 65 долларов за баррель, обновив максимум с конца июня 2015 года, отмечают эксперты. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 65,43 доллара.

Цена нефти марки Brent перешагнула отметку 65 долларов Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent превысила 65 долларов впервые с июня 2015 года.



Такая динамика нефти вызвана новостями о том, что трубопровод, перегоняющий за сутки 450 тыс. баррелей, будет закрыт на несколько недель, чтобы провести ремонтные работы, поясняет старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Естественно, это вызвало ожидания сокращения объемов предложения на рынке и поддержало интерес к Brent», — резюмирует она.

Дополнительным стимулом к росту курса рубля стало поручение Владимира Путина вывести российские войска из Сирии, добавляет аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Это заявление, напоминает эксперт, президент России сделал на авиабазе в Хмеймиме.

Кроме того, продолжает Афанасьева, доллар несколько сдал позиции против своих соперников в преддверии заседания ФРС по ставке.

«Вполне вероятно, что американский регулятор повысит ставку, но намекнет на то, что следующее повышение не стоит ждать слишком скоро. И этого будет достаточно, чтобы надавить на доллар», — комментирует эксперт.

В таких условиях, допускает Афанасьева, USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 58,55.