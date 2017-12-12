Связь-Банк с 12 декабря повысил ставку по вкладу «Легкий».
Доходность депозита составит 8% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — 18 месяцев. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Предложение действует до 31 декабря.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 261,80 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,42 млрд, кредитный портфель — 158,08 млрд, обязательства перед населением — 64,50 млрд.