Авиакомпания «ВИМ-Авиа» под руководством Рашида Мурсекаева фактически представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, установили в Следственном комитете России (СКР). В отношении руководства разорившейся компании заведено новое уголовное дело.

«Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.



Расследование уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров работниками «ВИМ-Авиа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается. В связи с установлением новых фактов возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали собственник авиакомпании и сопрезидент Рашид Мурсекаев, бывший гендиректор Александр Кочнев, бывший первый заместитель гендиректора — финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

«В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовные дела соединены в одном производстве», — уточняют в СКР.

Банкротство «ВИМ-Авиа» может стать одним из самых крупных страховых случаев в истории России Порядка 3 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа», пострадавших от отмен и задержек рейсов, могут получить деньги от страховщиков. Как пишут «Известия», этот случай может стать одной из самых массовых выплат в истории российского страхования, правда, пока за компенсацией обратились лишь полторы сотни из заранее застраховавшихся от невылета. Многие граждане, купившие страховку вместе с авиабилетами, даже не подозревают о положенных им выплатах, рассказали газете в компаниях, застраховавших риски пассажиров при банкротстве авиаперевозчика. Страховщики готовы выплачивать компенсации всем, у кого есть полис.

По данным следствия, в 2015—2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. В результате действий обвиняемых компаниям — контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 млн рублей, отмечает СКР. На данный момент четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу.

По данным ведомства, Мурсекаев и Калашникова скрылись от органов предварительного следствия и суда, покинув территорию России. В связи с этим они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления, а также других эпизодов преступной деятельности. Кроме того, следствие устанавливает и иные компании, которым причинен ущерб в результате противоправных действий фигурантов уголовного дела.