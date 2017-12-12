Банк «Российский Капитал» повысил ставки по вкладу «Цифровой бонус».

При оформлении в отделении банка доходность депозита составит 8% (вместо 7,5%), а онлайн — 8,5% годовых (вместо 8%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 91 день. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно до 31 марта 2018 года.

Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ. Входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 333,33 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,72 млрд, кредитный портфель — 158,13 млрд, обязательства перед населением — 133,14 млрд.