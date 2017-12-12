Базирующийся в Костроме Совкомбанк возобновил прием вкладов сроком от одного месяца до года.

Депозиты «Проценты на проценты» с ежемесячной капитализацией / выплатой дохода и «Постоянный доход» с ежемесячной выплатой открываются на указанные сроки под 6,5—6,9% годовых.

«Максимальный доход» доступен на сроки от одного месяца до года под 7,5—7,9% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Во все депозиты принимаются дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены.

Кроме того, повышены на 0,2 процентного пункта ставки по аналогичным депозитам сроком на три года, применяемые при досрочном расторжении договора через 90 дней, 180 дней или 365 дней. Ставки по трехлетним вкладам «Максимальный доход», «Постоянный доход» и «Проценты на проценты» при размещении средств на 90—365 дней равны теперь 7,7—8,1%, 6,7—7,1% и 6,7—7,1% годовых соответственно.



Предусмотрено увеличение ставки при открытии вклада через интернет-банк, а также на 0,5 п. п. — при расчетах картой «Халва» в сумме от 5 тыс. рублей в магазинах — партнерах банка.