Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о своих вложениях в биткоины.



«Биткоины — это цифровое золото. Технология блокчейн и криптовалюты просто переключились на Telegram», — сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, ранее он купил 2 тыс. биткоинов по 750 долларов. Общий объем инвестиций составил 1,5 млн долларов. К настоящему времени стоимость его активов в криптовалюте превысила 35 млн долларов.

Кроме того, он признался, что решил поселиться в Дубае, т. к. там действует свободная экономическая зона. Говоря о городе, Дуров сказал: «Мне он нравится. Развивается со скоростью стартапа».