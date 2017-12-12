Микрокредитная компания «Джет Мани Микрофинанс» (зарегистрированный товарный знак «Ваши Деньги») воспользовалась услугой получения сигнальных кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Теперь информация о любых важных изменениях в процессе обслуживания клиентами своих кредитных обязательств (в т. ч. и перед другими кредиторами) поступает в компанию в режиме реального времени. Это позволяет компании лучше понимать риск-профиль своих клиентов, их потребности и возможности.



Сработавший «сигнал» направляется в МКК «Джет Мани Микрофинанс» без запроса, непосредственно после наступления события. Всего предусмотрено 17 типов событий, по которым формируется «сигнал»: открытие новых счетов / закрытие текущих счетов, появление / ухудшение / улучшение просрочки, изменение платежа по кредиту, запрос кредитной истории и т. п.

«Для нас важно, что благодаря получению сигнальных кредитных отчетов у нас появилась возможность оперативно контролировать ситуацию с обслуживанием заемщиками своих кредитных обязательств перед всеми кредиторами, — отмечает директор по рискам МКК «Джет Мани Микрофинанс» Геннадий Мачулин. — Это необходимо для лучшего понимания риск-профиля заемщиков, их дисциплинированности в вопросах обслуживания текущих займов. Сигнальные отчеты позволяют в постоянном режиме отслеживать изменение долговой нагрузки клиентов, анализировать их потребности в кредитных средствах, предотвращать ухудшение платежной дисциплины, повышать эффективность работы с существующим клиентским портфелем».

«Повышение эффективности работы с существующей клиентской базой является одной из наиболее актуальных задач для всех кредиторов, в том числе и для наиболее высокотехнологичных и ответственных микрофинансовых организаций, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Тщательный контроль риск-профиля клиентов, точное и оперативное понимание их потребностей и возможностей позволяют ведущим игрокам рынка микрофинансирования предотвращать дефолты, улучшать эффективность взыскания. Таким образом, кредиторы повышают не только собственную рентабельность, но и лояльность клиентов».