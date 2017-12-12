Сбербанк объявил о запуске новой линейки продуктов хеджирования процентного риска ключевой ставки Банка России. Как сообщили в кредитной организации, она заключила первую такую сделку хеджирования в объеме 10 млрд рублей, предоставив клиенту возможность снизить процентный риск по обслуживанию рублевого кредита, привязанного к ключевой ставке ЦБ.

«Мы наблюдаем существенный рост рынка рублевого кредитования по ключевой ставке, объем которого в банковской системе уже сейчас превышает 1 триллион рублей. Спрос на хеджирование процентного риска ключевой ставки со стороны корпоративных клиентов создает отличную перспективу развития рынка рублевых процентных деривативов. Сбербанк оперативно отреагировал на изменение рыночной конъюнктуры и разработал линейку инструментов хеджирования ключевой ставки ЦБ, наиболее полно отвечающую интересам наших клиентов», — комментирует старший вице-президент Сбербанка — руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.



Контрагента по «первой на российском рынке крупной сделке хеджирования риска ключевой ставки» банк в своем релизе не идентифицирует.