Выплаты клиентам Банка ВВБ, в отношении которого ЦБ ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 18 декабря», — отметили в АСВ.

ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ
ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ

Банк России принял решение назначить временную администрацию по управлению Банком ВВБ (регистрационный номер 1093, г. Севастополь) и ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

Банк ВВБ ПАО «Банк «ВВБ» (бывш. «Ярославич») — небольшой финансовый институт, зарегистрированный в Севастополе. Контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Главным источником фондирования выступают вклады населения (81,9%). 12 декабря 2017 года ЦБ назначил в банк временную администрацию сроком на шесть месяцев, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ сроком на три месяца.
На текущий момент бенефициарами банка являются Анна Глебина (9,97%), Николай Денисов (9,94%), Александр Бобров (9,93%), Виктор Куприянов (9,92%), председатель совета директоров Гай Юрченко (9,79%), Алексей Настин (9,72%), Владимир Беликов (8,96%); Ирине Фаминской принадлежит доля в 9,17% акций, Денису Новикову — 7,42%, Татьяне Степиной — 6,26%, Эдуарду Хураськину — 3,54%, Ольге Гулевич — 2,95%, Елене Костиной — 2,21%. На миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 16,24 млрд рублей (179-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,94 млрд, кредитный портфель — 12,04 млрд, обязательства перед населением — 11,13 млрд.