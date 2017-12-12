Выплаты клиентам Банка ВВБ, в отношении которого ЦБ ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 18 декабря», — отметили в АСВ.