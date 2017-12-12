Часть сотрудников Банка России может переехать из здания в центре столицы в башни «Москва-Сити», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников.

По данным агентства, ЦБ может стать «соседом» группы ВТБ в одном из самых высоких небоскребов Европы уже в ближайшее время. Однако решение пока не принято, отмечают источники.

Вместе с тем Центробанк не планирует покидать штаб-квартиру в особняке XIX века в центре Москвы (ул. Неглинная, 12), сообщает агентство.

Пресс-служба регулятора не подтвердила и не опровергла планы по переводу сотрудников в финансовый район. В ответ на просьбу о комментарии там лишь сообщили, что ЦБ ищет пути для более эффективного размещения московского персонала, насчитывающего более 10 тыс. человек.