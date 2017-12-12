Внеочередное общее собрание членов Российского союза автостраховщиков (РСА) избрало президентом союза на новый срок Игоря Юргенса.



Он был избран президентом РСА 15 января 2015 года. Согласно уставу РСА срок полномочий президента союза — три года.

Его полномочия истекают 15 января 2018 года. Решение о переизбрании Юргенса президентом союза вступает в силу 15 января 2018 года.

Юргенс родился в 1952 году. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ (кафедра экономики зарубежных стран). Кандидат экономических наук. 5 июня 2013 года избран президентом Всероссийского союза страховщиков, 11 октября 2016-го — президентом ВСС как саморегулируемой организации на страховом рынке. 31 октября 2016 года избран президентом Национального союза страховщиков ответственности.