Генбанк снизил процентные ставки по двум программам для малого и среднего бизнеса.
Ставки по кредиту «Ген-бизнес» снижены до 15—18% годовых (ранее — 19—23,5% годовых), при этом максимальный срок кредитования увеличен с трех до пяти лет. Ставка и длительность кредитования зависят от суммы и сроков привлечения денежных средств.
По программе «Ген-овердрафт» ставки снизились с 18,5—21% до 15,5—17,5% годовых.
«По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий. После принятия банком положительного решения о предоставлении финансирования требуется открытие расчетного счета заемщика в Генбанке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,80 млрд рублей (139-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -5,66 млрд, кредитный портфель — 12,12 млрд, обязательства перед населением — 17,91 млрд.