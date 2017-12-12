Генбанк снизил процентные ставки по двум программам для малого и среднего бизнеса.



Ставки по кредиту «Ген-бизнес» снижены до 15—18% годовых (ранее — 19—23,5% годовых), при этом максимальный срок кредитования увеличен с трех до пяти лет. Ставка и длительность кредитования зависят от суммы и сроков привлечения денежных средств.

По программе «Ген-овердрафт» ставки снизились с 18,5—21% до 15,5—17,5% годовых.

«По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий. После принятия банком положительного решения о предоставлении финансирования требуется открытие расчетного счета заемщика в Генбанке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.