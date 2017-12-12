Генбанк снизил процентные ставки по двум программам для малого и среднего бизнеса.

Ставки по кредиту «Ген-бизнес» снижены до 15—18% годовых (ранее — 19—23,5% годовых), при этом максимальный срок кредитования увеличен с трех до пяти лет. Ставка и длительность кредитования зависят от суммы и сроков привлечения денежных средств.

По программе «Ген-овердрафт» ставки снизились с 18,5—21% до 15,5—17,5% годовых.

«По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий. После принятия банком положительного решения о предоставлении финансирования требуется открытие расчетного счета заемщика в Генбанке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.

Генбанк АО «Генбанк» — средний по размеру активов универсальный банк, ориентированный на привлечение средств граждан во вклады, кредитование частных и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических лиц и коммерческих предприятий. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитования, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Банк активно развивает присутствие на банковском рынке Республики Крым, уступая по объему бизнеса и ключевым показателям деятельности лишь РНКБ.
На текущий момент основными акционерами банка выступают Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (25%), Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (25%), Елена Зверева (9,36%), Алексей Шатов (9,12%), Михаил Майоров (8,63%), Алина Ермоленко (8,42%), Геннадий Костров (7,01%), Евгений Двоскин (7,2%), Юрий Луговой (2,40%), Николай Игнатов (4,14%) и акционеры-миноритарии (0,72%).

В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,80 млрд рублей (139-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -5,66 млрд, кредитный портфель — 12,12 млрд, обязательства перед населением — 17,91 млрд.