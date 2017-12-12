Банк «Ассоциация» запустил программу кредитования «Новогодний подарок», в рамках которой денежные средства в размере от 10 тыс. до 600 тыс. рублей выдаются под 12% годовых без обеспечения. Срок финансирования составляет один год.



Ставка действует при наличии страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от страховки применяется надбавка в размере 5 процентных пунктов.

«Банк готов предоставить довольно крупную сумму без залога и поручительства, однако из-за небольшого срока кредитования получить максимальную сумму смогут заемщики с большим ежемесячным доходом, так как ежемесячный платеж будет составлять примерно 53 тысячи рублей при ставке 12% годовых», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Предложение действует до 31 января 2018 года. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.