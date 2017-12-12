Банк «Ассоциация» запустил программу кредитования «Новогодний подарок», в рамках которой денежные средства в размере от 10 тыс. до 600 тыс. рублей выдаются под 12% годовых без обеспечения. Срок финансирования составляет один год.
Ставка действует при наличии страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от страховки применяется надбавка в размере 5 процентных пунктов.
«Банк готов предоставить довольно крупную сумму без залога и поручительства, однако из-за небольшого срока кредитования получить максимальную сумму смогут заемщики с большим ежемесячным доходом, так как ежемесячный платеж будет составлять примерно 53 тысячи рублей при ставке 12% годовых», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Предложение действует до 31 января 2018 года. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
АО «КБ «Ассоциация» — средний по размеру активов региональный банк, один из крупнейших в Нижегородской области. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание преимущественно местных предприятий и организаций, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения.
По данным банка, основными акционерами в настоящее время выступают следующие нижегородские организации и предприятия: ПАО «Нижегородский телевизионный завод В. И. Ленина» (ПАО «Нител») (43,90% совместно с «дочкой» — ООО «Нител-Энерго»), ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ЗАО «Научно-производственное предприятие «Гиком» (6,35%), ООО «Теплоцентр НМЗ» (2,47%), НОАО «Гидромаш» (1,37%). Оставшаяся часть акций принадлежит физическим и юридическим лицам, доля каждого из которых не превышает 5%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 11,85 млрд рублей (203-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,32 млрд, кредитный портфель — 5,58 млрд, обязательства перед населением — 6,73 млрд.