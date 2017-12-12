По данным на 1 ноября «Ренессанс Кредит» вновь вошел в топ-3 на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитование), обогнав в этом сегменте Альфа-Банк, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank Research Group (FRG).

Согласно исследованию, «Ренессанс Кредит» незначительно обогнал ближайшего конкурента в лице Альфа-Банка, увеличив свой портфель на 800 млн — до 26,24 млрд рублей. У Альфа-Банка — 26,22 млрд рублей. Первое место по-прежнему остается за Хоум Кредит Банком (55,29 млрд рублей), второе — за ОТП Банком (29,30 млрд рублей).

«Ренессанс Кредит» восемь лет пытался вернуть потерянную в кризис позицию на рынке POS-кредитования, и в конце прошлого года ему это удалось, но ненадолго. В банке уверяют: в текущей рыночной ситуации они видят хорошие перспективы для сохранения своих позиций в тройке лидеров на рынке кредитования в торговых сетях.

«Мы по-прежнему сохраняем фокус не только на работе с крупными федеральными партнерами, но и подключаем небольшие локальные сети, — сообщили в пресс-службе «Ренессанс Кредита». — А также выходим в новые сегменты и наращиваем объемы выдач в тех, которые ранее были менее активными: мебель, меховые изделия».

Эксперты отмечают, что нынешние перемены в тройке лидеров могут быть обусловлены сменой руководящего состава розничного сегмента Альфа-Банка. «Смена руководителей обычно связана с внесением изменений в стратегию банка, — говорит генеральный директор FRG Юрий Грибанов. — Зачастую такая неопределенность приводит к падению уровня мотивации у персонала, занимающегося продажами».

Также эксперты указывают на смещение приоритета продаж с POS-кредитов в пользу карт. В Альфа-Банке подтверждают эту версию. «POS-кредитование — это партнерский канал, в последнее время мы перевели ряд наших партнеров и их клиентов на карточные продукты банка, — сообщили в пресс-службе. — Это является более выигрышным вариантом для всех участников».