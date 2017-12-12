Базирующийся в Новосибирске БКС — Инвестиционный Банк пересмотрел ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Доходный» (от 50 тыс. рублей на сроки от одного месяца до двух лет) привлекается теперь под 4,2—6,9% годовых (ранее — под 5,8—6,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока.

«Универсальный выбор» (от 50 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) размещается под 4,3—6,2% годовых (прежде — под 4,8—6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Супервклад» (от 300 тыс. рублей на полгода) в данный момент можно открыть под 8,65% годовых (до этого — под 8,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы возможны по депозиту «Универсальный выбор».

БКС — Инвестиционный Банк АО «БКС Банк» — узкоспециализированный финансовый институт, ориентированный на предоставление клиентам инвестиционно-банковских услуг, а также на обслуживание финансовых потоков своей материнской организации — финансовой группы БКС. Розничное направление банка работает под брендом «БКС Премьер». Основой источников фондирования выступают средства финансовых организаций, в том числе входящих в ФГ БКС. Банк отличается очень высокой активностью на рынке ценных бумаг и конверсионных операций. Кредитная организация контролируется владельцем группы ФГ БКС Олегом Михасенко (100%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 66,10 млрд рублей (81-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,15 млрд, кредитный портфель — 2,98 млрд, обязательства перед населением — 17,64 млрд.