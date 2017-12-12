Саровбизнесбанкзапустил кредит «Праздник будет», который позволяет получить сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на любые цели без обеспечения. Финансирование предоставляется на шесть месяцев под 12% годовых.
«Для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить паспорт и СНИЛС, однако после первичного анализа анкеты банк может запросить дополнительные документы. Также по требования банка может быть запрошено поручительство физического лица», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
ПАО «Саровбизнесбанк» — крупнейший банк Нижегородской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Основными направлениями деятельности являются кредитование и обслуживание счетов значимых предприятий области и местного бюджета, операции на денежном и долговом рынках. Основу фондирования банка составляют преимущественно вклады населения, дополняемые средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. Крупнейшими бенефициарами банка являются экс-председатель совета директоров ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин и президент банка Ирина Алушкина.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 42,29 млрд рублей (112-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,46 млрд, кредитный портфель — 15,70 млрд, обязательства перед населением — 23,67 млрд.