Саровбизнесбанкзапустил кредит «Праздник будет», который позволяет получить сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на любые цели без обеспечения. Финансирование предоставляется на шесть месяцев под 12% годовых.



«Для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить паспорт и СНИЛС, однако после первичного анализа анкеты банк может запросить дополнительные документы. Также по требования банка может быть запрошено поручительство физического лица», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.