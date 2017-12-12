Тенденция роста рынка, поддерживаемая рекордно низкими ставками, продолжилась и в ноябре 2017 года: выдано более 110 тыс. кредитов на 210—230 млрд рублей. Это на 50—70% выше уровня 2016-го и на 40—50% выше уровня 2014-го, сообщает пресс-служба АИЖК.

Такой месячный объем выдачи ипотеки близок к абсолютному рекорду: в декабре 2014 года выдано ипотечных кредитов на 227 млрд рублей.

«За десять месяцев 2017 года выдано 813,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,5 триллиона рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении, и на 30% — в денежном», — отметили в пресс-службе.

Ключевой тенденцией второй половины 2017 года является рост объемов рефинансирования. Об этом свидетельствует динамика роста общего ипотечного портфеля, который за сентябрь увеличился на 51 млрд рублей, до 5,1 трлн (в августе прирост составил 82,2 млрд, а в июле — 99 млрд).

Снижение процентных ставок на 3 процентных пункта — до 10% и ниже — сформировало спрос на продукты рефинансирования ипотечных кредитов, которое начало активно развиваться в III квартале 2017 года.

Если по итогам десяти месяцев 2017 года, по различным оценкам, доля рефинансирования ипотечных кредитов в общем объеме выдачи оценивается в 5—7%, то в 2018 году эта доля может превысить 20%.