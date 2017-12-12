Private banking группы ВТБ ждут изменения в связи с объединением ВТБ и ВТБ 24. Об этом рассказал руководитель направления private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на онлайн-конференции во вторник.
«Процесс изменения идет постоянно, вне зависимости от объединения. Мы постоянно что-то улучшаем и развиваем. Что касается объединения, то изменения, конечно, будут, но я думаю, что в лучшую сторону», — рассказал он в ходе трансляции.
По его словам, это может произойти в I квартале. «Мы планируем выпуск нового продукта на базе «Мультикарты». Надеюсь, клиентам он понравится», — отметил представитель ВТБ.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3 678,86 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 352,43 млрд, кредитный портфель — 1 995,45 млрд, обязательства перед населением — 2 365,44 млрд.