Private banking группы ВТБ ждут изменения в связи с объединением ВТБ и ВТБ 24. Об этом рассказал руководитель направления private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на онлайн-конференции во вторник.



«Процесс изменения идет постоянно, вне зависимости от объединения. Мы постоянно что-то улучшаем и развиваем. Что касается объединения, то изменения, конечно, будут, но я думаю, что в лучшую сторону», — рассказал он в ходе трансляции.

По его словам, это может произойти в I квартале. «Мы планируем выпуск нового продукта на базе «Мультикарты». Надеюсь, клиентам он понравится», — отметил представитель ВТБ.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.