Банк России публикует официальный русский перевод Глобального кодекса валютного рынка (FX Global Code). Как отметили в пресс-службе ЦБ, Глобальный кодекс призван способствовать формированию рынка, работающего на принципах надежности, добросовестности, ликвидности, открытости и прозрачности.

Этот документ является сводом глобальных принципов добросовестной работы на валютном рынке. Он был подготовлен рабочей группой при Банке международных расчетов в Базеле, в которую вошли представители центральных банков и участников рынка из 16 стран.

Документ не налагает юридических или нормативных обязательств на участников рынка и не вытесняет существующие национальные нормативные стандарты или правила. В то же время кодекс может использоваться как дополнение к действующим законам и нормам.

«Банк России надеется, что этот документ поможет профессиональным участникам рынка совершенствовать практики добросовестного поведения и станет в дальнейшем базисом для разработки соответствующих национальных стандартов. Предполагается, что в перспективе площадкой для их обсуждения и формирования может стать совместный совет валютного рынка, создаваемый профессиональными участниками при поддержке Банка России. Кодекс базируется на шести главных принципах, в основе которых лежит подход к регулированию финансового рынка в соответствии со стандартами профессиональной этики», — отметили в пресс-службе.

Официальный перевод Глобального кодекса был подготовлен Банком России совместно с региональной общественной организацией профессиональных участников финансового рынка ACI Russia — The Financial Markets Association.