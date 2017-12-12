Спрос на аукционе 12 декабря по размещению четвертого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-04-22BR1-7) и, соответственно, объем размещения составил 17 млрд 793,5 млн рублей по номиналу и по ценам заявок при общем объеме предложения 200 млрд. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

Средневзвешенная цена размещения облигаций составила 100% от номинала. Максимальная указанная в банковской заявке цена равнялась 100,0015%.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Погашение облигаций четвертого выпуска и выплата купонного дохода планируются 14 марта 2018 года. Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций.

КОБР выпускаются с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита. Ранее были проведены аукционы по размещению первых трех выпусков облигаций Банка России.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении регулятором второго выпуска КОБР банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.



Спрос на облигации третьего выпуска КОБР оказался еще более низким по сравнению с объемом предложения, составлявшим также 500 млрд рублей. На трех ноябрьских аукционах были размещены облигации в общей сложности на 77,8 млрд рублей по номиналу (примерно на 51,6 млрд, 13,1 млрд и 13 млрд соответственно). Еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся.