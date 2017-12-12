ООО «КБ «Мегаполис» — небольшой по размеру активов региональный банк (Чебоксары), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, и привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц (56%).

Согласно раскрываемым данным, на текущий момент бенефициарами банка являются член совета директоров Имам Бабаев (18,82%), председатель совета директоров Алексей Демин (17,57%), Дмитрий Кирюхин (9,07%), Елена Гордеева (9,02%), Нина Яковлева (9,0%), Евгений Панферов (8,76%), Игорь Масанов (8,70%), Роман Смирнов (8,64%), Ирина Фомина (5,56%), Наталья Саяпина (4,86%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,06 млрд рублей (317-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,50 млрд, кредитный портфель — 2,71 млрд, обязательства перед населением — 2,22 млрд.