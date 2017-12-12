Анкара выступает против санкций в отношении Москвы, так как ими ничего не удастся добиться. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



«Санкциями, угрозами никогда ничего нельзя добиться. Некоторые страны — члены ЕС следуют политике санкций против РФ, но остальные страны продолжают поддерживать с ней связь, торгуют и имеют хорошее сотрудничество», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

«Все покупают газ у РФ. Нужно заниматься серьезными вопросами, решать серьезные проблемы, которых много», — отметил министр.

