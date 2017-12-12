После года обсуждения налоговой реформы Кабмин пришел к выводу, что она не нужна. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию правительственного доклада президенту.



Дискуссию запустил сам Владимир Путин: год назад президент поручил правительству определить в 2017 году контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл и принять все необходимые законы в 2018 году.

В проекте доклада, направленном в правительство, Минфин был более радикален и предлагал два налоговых маневра — для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы в обмен на рост НДС). Но Кабмин предложил президенту ограничиться сырьевым сектором.

С помощью маневра Минфин хотел снизить слишком высокую нагрузку на труд: он рассчитывал, что это будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета. Согласно расчетам, маневр увеличил бы их в 2019—2020 годах почти на 450 млрд рублей. Но пока решено не запускать реформу — слишком много проблем она влечет за собой, сказал изданию чиновник.



Наиболее болезненной реформа была бы для торговли, отмечает издание: заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Пострадали бы беднейшие слои населения, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Чиновники признают, что дискуссия о налоговой реформе еще может продолжиться — но уже в новом правительстве, после выборов. Никто не знает, кто войдет в следующее правительство, и не решится брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы, объясняют чиновники.