Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что никому не собирается продавать мессенджер ни за какие деньги.

«Даже за 20 миллиардов долларов он не продается. Это пожизненная гарантия», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.



По его словам, он продолжает отказываться от поступающих ему предложений о покупке мессенджера со стороны представителей крупнейших компаний Силиконовой долины. При этом Дуров не стал раскрывать их названия, отметив, что за Telegram ему предлагали от 3 млрд до 5 млрд долларов.

Также Дуров сообщил, что монетизация мессенджера начнется в начале следующего года.