«Яндекс» подвел итоги самых популярных запросов в 2017 году, составив свой рейтинг из девяти категорий.

Так, в категории «Вещи и явления» самым популярным запросом оказалась криптовалюта, которой удалось обойти дышащий ей в затылок спиннер, а также iPhone X, получивший «бронзу».

Далее следуют Samsung Galaxy S8, iPhone 8, голосовой помощник «Алиса», рэп-баттлы, обновленная Nokia 3310. Замыкают топ-10 запросы информации о технологии блокчейн и новые купюры 200 и 2 тыс. рублей.

«Темы года — это люди, вещи и события, которые в уходящем году вызвали наибольший всплеск интереса пользователей «Яндекса», то есть наиболее резкий рост числа поисковых запросов», — пояснили в пресс-службе компании.

