Сбербанк считает минимальным риск попадания в его банкоматы и терминалы поддельных купюр новых номиналов, свидетельствует информация кредитной организации о ходе подготовки к введению в широкий оборот новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей.

Напомним, новые банкноты номиналами 200 и 2 тыс. рублей, символы для которых были выбраны на общероссийском голосовании, введены в обращение 12 октября этого года. На банкноте в зеленых тонах номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тыс. рублей, выполненной в синем цвете, изображены мост на остров Русский (Владивосток) и космодром Восточный в Амурской области.

ЦБ выпустил в обращение банкноты с новыми номиналами Банк России в четверг, 12 октября, вводит в обращение новые банкноты номиналами 200 и 2 тыс. рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использованы усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, подчеркивается в сообщении регулятора.

В первую очередь новые деньги ушли на Дальний Восток и в Крым, чьи символы на них изображены, а также в Москву. Массовый ввод новых банкнот в обращение начнется в декабре, сообщала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Сбербанк сразу же объявил, что начал заранее проводить действия по адаптации оборудования для приема новых купюр. «Необходимые подготовительные работы по доработке программного обеспечения и по адаптации оборудования в связи с вводом в обращение банкнот номиналами 200 и 2 тыс. рублей были начаты заранее под контролем ЦБ и в тесной координации с вендорами — производителями счетно-сортировального оборудования и устройств самообслуживания (банкоматов и терминалов)», — заявили в кредитной организации в октябре.

«В настоящее время мероприятия по адаптации банкоматов, терминалов и счетно-сортировальных машин к работе с новыми банкнотами находятся в завершающей стадии», — сообщили в пресс-службе Сбербанка во вторник, 12 декабря. Там подчеркнули, что все задействованные в этих изменениях технологии и процессы находятся под пристальным контролем, поэтому банк не ожидает сбоев в связи с вводом в обращение новых банкнот.

В банке также заверили, что на данный момент им не зарегистрировано ни одной попытки подделки новых банкнот. «Учитывая, что, по информации Банка России и Гознака, в процессе создания банкнот применялись новейшие мировые и российские разработки по их защите, мы ожидаем, что подделки могут появиться нескоро», — сказали в Сбербанке.

«Принимая во внимание высочайший уровень защиты таких банкнот и тщательную проработку требований Банка России по обновлению ПО банкоматов и терминалов, банк считает риск возникновения мошеннических действий в отношении сети устройств самообслуживания минимальным. На данный момент мошеннических действий в отношении банкоматов и ущербов, связанных с вводом в обращение новых банкнот, не зарегистрировано», — подчеркнули в кредитной организации.

Напомним, что несколько лет назад Сбербанк и ряд других банков приостанавливали прием некоторых купюр (в частности, 500-рублевых и пятитысячных) в своих терминалах из-за необходимости замены программного обеспечения на фоне наплыва высококачественных подделок.



Согласно поступившей сегодня информации Сбербанка, его клиенты проявляют умеренный интерес к банкнотам новых номиналов.

Ранее глава ЦБ заявляла, что в ближайшем будущем номинальный ряд российских банкнот меняться больше не будет.