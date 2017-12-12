В Центральном районе Сочи состоялось торжественное открытие нового офиса Совкомбанка.

Адресу: ул. Воровского, д. 1/2. Режим работы: по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; в субботу — с 10:00 до 16:00.

Для клиентов будет доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для юридических и физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредитные карты. В офисе работают три банкомата, два из которых с функцией cash-in.