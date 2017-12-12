ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря. Курс доллара понизился на 39,78 копейки, составив 58,837 рубля (59,2348 рубля на 12 декабря). Курс евро уменьшился на 50,41 копейки, до 69,2982 рубля (69,8023 рубля на 12 декабря).



Российская валюта, следовавшая в последнее время в фарватере общих настроений в отношении сырьевых активов, не смогла проигнорировать рост нефтяных котировок, отмечают эксперты.

«Ощутимый рост Brent (стоимость контрактов достигла максимальных отметок за два с половиной года) привел к тому, что рубль вырвался в лидеры роста обозначенной группы валют», — комментирует аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Вместе с тем, указывает он, краткосрочные вызовы для рубля остаются прежними — покупки валюты Минфином, предстоящие выплаты по внешнему долгу и так называемый «фактор конца года».

Шаги Минфина России по покупке долларов на внутреннем рынке сглаживают эффект от нефтяной волатильности и не позволяют рублю дорожать, продолжает главный аналитик «Альпари» Александр Разуваев. Вместе с тем, по его словам, валютные интервенции Минфина не могут оказаться решающими для курса рубля, поскольку за весь уходящий 2017 год их объем составит примерно 14 млрд долларов.

Между тем валютные интервенции Минфина эксперт считает вообще не самой лучшей идеей. «Дополнительные доходы следовало бы направить на социальные выплаты, поддержав внутренний спрос, не мешая укреплению номинального курса рубля», — полагает аналитик.

При этом дело здесь, вероятно, не в лоббизме экспортеров, рассуждает он, а «в неподдающейся логическому пониманию вере российских экономических чиновников, что слабый рубль — это хорошо».