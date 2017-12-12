Хоум Кредит Банк запускает новогоднюю акцию по карте рассрочки. С 11 декабря 2017 года по 14 января 2018-го включительно рассрочка во всех магазинах-партнерах при оплате картой рассрочки составит 12 месяцев. Список магазинов-партнеров доступен по ссылке.

Как напоминают в банке, картой рассрочки можно платить за любые покупки в рассрочку на три месяца. В магазинах, являющихся партнерами банка, рассрочка может быть дольше — до 12 месяцев. Сейчас в партнерской сети банка 50 федеральных сетей, 3,5 тыс. региональных партнеров и 20 тыс. торговых точек по всей России. Среди крупнейших партнеров — «Аэрофлот», Lamoda, Sunlight, Kari, «Технопарк», «Снежная королева» и другие.



«Новый год — время подарков, которое, конечно, связано с повышенными тратами. Поэтому мы решили сами сделать клиентам новогодний подарок — увеличить все партнерские рассрочки до 12 месяцев. Все нужные товары можно купить сейчас, а деньги отдавать постепенно в течение года, не перегружая семейный бюджет», — комментирует директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Михаил Жигунов.

