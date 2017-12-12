Хоум Кредит Банк запускает новогоднюю акцию по карте рассрочки. С 11 декабря 2017 года по 14 января 2018-го включительно рассрочка во всех магазинах-партнерах при оплате картой рассрочки составит 12 месяцев. Список магазинов-партнеров доступен по ссылке.
Как напоминают в банке, картой рассрочки можно платить за любые покупки в рассрочку на три месяца. В магазинах, являющихся партнерами банка, рассрочка может быть дольше — до 12 месяцев. Сейчас в партнерской сети банка 50 федеральных сетей, 3,5 тыс. региональных партнеров и 20 тыс. торговых точек по всей России. Среди крупнейших партнеров — «Аэрофлот», Lamoda, Sunlight, Kari, «Технопарк», «Снежная королева» и другие.
«Новый год — время подарков, которое, конечно, связано с повышенными тратами. Поэтому мы решили сами сделать клиентам новогодний подарок — увеличить все партнерские рассрочки до 12 месяцев. Все нужные товары можно купить сейчас, а деньги отдавать постепенно в течение года, не перегружая семейный бюджет», — комментирует директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Михаил Жигунов.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,50 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,89 млрд, кредитный портфель — 180,58 млрд, обязательства перед населением — 167,43 млрд.