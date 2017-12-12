Во Владивостоке вынесен приговор троим жителям Читы, обвиняемым в попытке взлома банкомата. Суд признал их виновными, приговорив к различным срокам заключения, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«Установлено, что подсудимые еще в Чите договорились о совершении противоправного деяния, приобрели специально изготовленные технические устройства и модифицированное программное обеспечение банковских терминалов», — говорится в сообщении ведомства.

Приехав во Владивосток, они сняли квартиру. В ночь на 5 апреля 2016 года злоумышленники предприняли попытку вскрыть банкомат в помещении одного из банков с круглосуточным доступом. В банкомате было более 5,2 млн рублей. Попытку кражи пресекли полицейские.

В отделе полиции трое жителей Читы дали признательные показания. При досмотре у них были изъяты специальные технические средства для считывания информации и взлома банкоматов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Покушение на кражу, совершенную в особо крупном размере». Обвиняемых заключили под стражу.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание двум из них в виде лишения свободы на срок два с половиной года каждому, третьему — два года лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.