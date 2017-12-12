Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство отрицательно относится к проекту Сбербанка «Ладошки», поскольку считает его процедурой биоидентификации детей, вопрос широкого внедрения этой системы требует публичного обсуждения.



«Ладошки» — биометрическая система, которая позволяет оплачивать по ладони питание в учебных заведениях, а также контролировать вход и выход ребенка. Для оплаты система идентифицирует ребенка по индивидуальному рисунку вен, сумма автоматически списывается со счета родителя. В учебных заведениях, в которых установлен сервис, по ладони может быть организован проход в здание.

«У меня было несколько разговоров с руководством Сбербанка, и моя позиция заключается в следующем: этот вопрос требует публичного обсуждения… Отношение к проекту «Ладошки» у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере школы мы по этому поводу наказываем», — заявил Жаров на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.

По его словам, биоидентификация — «это опасная история», ведь биометрические данные — не только личное, но и национальное достояние, и «на этом будет строиться цифровая экономика нашей страны».