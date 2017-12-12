Банк России по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 12 декабря, привлек 1 трлн 512,5 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Согласно информации на сайте регулятора, лимит сегодняшнего аукциона был установлен на рекордно высоком уровне — 2,37 трлн.

В депозитном аукционе приняли участие 266 кредитных организаций из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,92% до 8,25%, средневзвешенная ставка составила 8,22% годовых.

Кроме того, накануне, 11 декабря, ЦБ провел депозитный аукцион со сроком привлечения средств два дня. Объем размещения также был равен предложению банков — 579,1 млрд рублей при установленном ЦБ лимите в 630 млрд. В аукционе приняли участие 84 банка из 26 регионов. Диапазон ставок в заявках составил 8—8,25% годовых, средневзвешенная ставка — 8,19%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей.



На начало дня 12 декабря в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2,187 трлн рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.