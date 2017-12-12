Сургутнефтегазбанк приступил к выпуску карты Mastercard Gold по тарифному плану «Пенсионный».
Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 25 рублей. Обслуживание может быть бесплатным начиная со второго месяца при условии совершения безналичных операций на сумму не менее 5 тыс. рублей или пополнения картсчета на сумму не менее 8 тыс. рублей в месяц.
Комиссия за снятие наличных до 300 тыс. рублей в сутки в устройствах банка отсутствует, свыше этой суммы — взимается 5% от суммы превышения. За снятие в банкоматах сторонних банков плата составит 1% плюс 75 рублей, в кассах — 2%, минимум 210 рублей от суммы.
По карте на остаток средств производится начисление процентов в размере 3,6% годовых.
Участие в программе лояльности банка — бесплатное.
Стоимость услуги СМС-информирования составляет 25 рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет.
«Карта предназначена для получения пенсии или других социальных выплат. Для оформления требуется предъявление пенсионного удостоверения», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 225,05 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,95 млрд, кредитный портфель — 49,05 млрд, обязательства перед населением — 35,35 млрд.