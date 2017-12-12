Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале приступит к обсуждению законодательных инициатив в сфере криптовалют, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.



«Сейчас собираем все позиции, и 1 февраля — дедлайн, когда мы будем переходить к практическому обсуждению законодательных инициатив, которые готовит и экспертное сообщество (первый вариант мы получили, надеюсь, еще будут), и Минфин, и ЦБ», — сказал он в ходе совещания по определению правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования.

«Есть два направления работы. С одной стороны, надо понять природу этого явления. Здесь очень важны дискуссии специалистов ученого мира, экспертов, практиков… Вторая задача — очень практичная: президент обозначил сроки — к 1 июля следующего года мы должны подготовить и принять законодательство», — добавил Аксаков.