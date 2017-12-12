Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области о нарушении ПАО «МТС» закона «О рекламе» и административном штрафе в отношении оператора. Об этом сообщается на сайте Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении ему без его согласия СМС-рекламы от МТС, на основании чего в отношении оператора сотовой связи было возбуждено административное расследование. В ходе него было установлено, что заявитель отозвал у МТС согласие на получение рекламы, вместе с тем оператор продолжил направлять рекламные СМС-сообщения на абонентский номер заявителя.

Московским областным УФАС России было вынесено постановление о привлечении МТС к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначении штрафа в размере 250 тыс. рублей за распространение СМС-рекламы без предварительного согласия физического лица на ее получение.

Не согласившись с указанным постановлением, оператор обратился в суд.



Арбитражный суд Москвы отказал МТС в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС.

