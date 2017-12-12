ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта). Такой прогноз озвучил на пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф.

«Инфляция снижается, поэтому я думаю, что будет снижение. Консенсус-прогноз — что ставка снизится на 25 базисных пунктов, я с этим согласен. В следующем году есть инфляционные риски, поэтому такая консервативная политика в части плавного снижения ставки оправданна», — сказал он.



Ключевая ставка ЦБ сейчас равна 8,25% годовых. С начала года она снижена в общей сложности на 1,75 п. п. (в частности, на последнем заседании в конце октября — на 0,25 п. п.). Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 года.

