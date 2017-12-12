Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что, когда впервые обсуждались кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена, предлагал Игоря Сечина, но это было воспринято как шутка.



«В свое время, когда первый раз решался вопрос, кого в уполномоченные по защите прав предпринимателей выдвинуть, я неожиданно предложил Игоря Сечина выдвинуть. Надо мной смеялись. А нам надо человека, который ассоциирует себя с этой темой», — сказал Шохин журналистам.

«Поскольку такие люди, как Чубайс, Сечин, — они если чем-то занимаются, то занимаются всерьез. Вот нам надо перетащить из государственного лагеря Сечина. Но восприняли, что я в порядке шутки это сделал», — пояснил Шохин.

Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей окончательно был создан после президентских выборов 2012 года. Этот пост занял Борис Титов, в июне он был переназначен на новый срок.